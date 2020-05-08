التحالف العربي: مليشيات الحوثي ارتكبت 2676 خرقًا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه المزيد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، إرتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 104 خروقات للهدنة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الخروقات الحوثية لنحو 2676 خرقا.



وقال التحالف في بيان، إن الخروقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والصواريخ الباليستية.

واكد التحالف تطبيقه لأقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

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وفي وقت سابق، قال التحالف إن الحوثيين أطلقوا ،صباح الثلاثاء، صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء.

وأفاد المالكي بأن الصاروخ الأول سقط بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران، والثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي "استمرار الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.