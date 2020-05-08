السودان يصادر أراض سكنية من عبدالله البشير شقيق الرئيس المعزول المزيد

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد في السودان، قرارات قضت بمصادرة عشرات قطع الأراضي السكنية من عبدالله البشير، شقيق الرئيس المعزول، بعد أن ثبت حصوله عليها عن طريق استغلال النفوذ.



وأوضح عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس، أن عبدالله البشير استغل نفوذه وقربه من شقيقه المعزول وحصل على هذه على الأراضي محل القرار وتعمد تسجيلها بأسماء أبنائه وزوجته وشقيقه، وتم استردادها للخزينة العامة.

وشملت القرارات مصادرة عشرات الأراضي السكنية في العاصمة الخرطوم من زوج شقيقة المعزول عمر البشير، نور الدائم ابراهيم بعد أن ثبت للجنة حصوله عليها بصورة غير مشروعة.

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وفي سياق آخر، أنهت اللجنة عقود امتياز شركة "ساس" الخاصة بتشغيل صالات كبار الشخصيات في مطار الخرطوم الدولي، وهي مملوكة لمدير جهاز الأمن الشعبي التابع للإخوان، كمال عبداللطيف، بعد ثبوت حالات فساد في أبرامها.

وأكد نائب رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أن لجنته ستطال كل شخص في نظام الأخوان البائد وستسأله عن مصدر أمواله ومن ثم استردادها لصالح خزينة الشعب.

وقال إن استرداد الأموال لن يعفي أفراد هذه الجماعة من المحاسبة، وسيخضعون إلى محاكمات بتهم استغلال النفوذ والثراء الحرام.