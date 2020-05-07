توم كروز يصور فيلم في الفضاء بالتعاون مع ناسا وإيلون ماسك!

الامربع نت – كشفت العديد من التقارير الصحفية العالمية أن النجم الهوليوودي “توم كروز” يعمل حالياً مع “إيلون ماسك” مؤسس شركة “سبيس إكس”، على مشروع مع وكالة ناسا لتصوير فيلم روائي طويل باستخدام سفينة فضاء من تصنيع الشركة.

وبدورها أعلنت وكالة ناسا أن الممثل الشهير “توم كروز” يتعاون معها لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء، وتحدّث ” جيم برايدنستاين” مدير ناسا عبر تويتر، وقال: “ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية، نحن نحتاج من الإعلام أن يُلهم جيلاً جديداً من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة”.

والجدير بالذكر أن هذا الفيلم سيكون أول فيلم للمغامرة والإثارة يتم تصويره في الفضاء الخارجي، ويدور الكثير من النقاش الآن حول كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء ستوديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.

حيث يحاول فريق العمل الذي أنتج سلسلة أفلام “مهمة مستحيلة” أن يجعل المشروع آمناً بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى، خصوصاً أن هذا النوع من الأفلام يستند إلى المغامرة.