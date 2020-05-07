عرض الوعلان الرمضاني على شراء جيلي بن راي 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للتجارة، انطلاقة خير بشهر الخير مع العروض الحصرية من جيلي والوعلان عند الطلب المسبق لـ جيلي بن راي 2020 في شهر رمضان المبارك، اطلب واحدة الآن.. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: Advertisements جيلي بن راي 2020 مميزات العرض: 5 سنوات ضمان أو 150,000 كم.

سنتين صيانة مجانية أو 40,000كم.

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

قسيمة عناية لسيارتك.

توصيل مجاني.

تسجيل مجاني. صورة العرض:

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