انهيار مبيعات السيارات في بريطانيا لأقل مستوى منذ 74 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا انخفاضاً حاداً بلغ نحو 97 % في شهر أبريل الماضى، لتشهد بيع 4000 سيارة فقط، لتسجل أدنى مستوى شهري منذ منتصف القرن الماضي في فبراير 1946 بعد شهور من انتهاء الحرب العالمية الثانية.



ويرجع هذا الانهيار الكبير بسبب إغلاق مصانع السيارات ومراكز التوكيل والتوزيع بسبب تفشي فيروس كورونا، والذى تسبب فى مقتل أكثر من 30 ألف شخص في بريطانيا.

ووفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء، فإن جمعية منتجي وتجار السيارات صرحت بأن مبيعات الشركات في أبريل شكلت أربع من كل خمس سيارات من بين 4.231 سيارة جديدة سُجلت خلال الشهر.

كما خفضت الجمعية توقعات المبيعات للعام كاملاً أكثر إلى 1.68 مليون سيارة، وهو ما يعد أقل مستوي خلال 30 عام الأخيرة، حيث كانت تتوقع في يناير بيع 2.25 مليون سيارة.

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وكشفت الجمعية عن تكبد صناعة السيارات في بريطانيا خسائر فادحة بسبب تفشي فيروس كورونا تعدت أكثر من 8 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 37.5 مليار ريال)، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في القطاع بنحو 14 % منذ بداية العام وتراجعت المبيعات 43 %.

وجاءت تيسلا 3 على قمة أكثر السيارات مبيعاً في أبريل، حيث سجلت 658 سيارة رغم أنه من المعتاد ما تتنافس على هذا اللقب سيارات مثل فورد وفولكس فاجن وفوكسهول.

الجدير بالذكر فإنه في فبراير 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بلغت مبيعات السيارات الجديدة 4.044 سيارة بينما كانت بريطانيا لا تزال تطبق نظام الحصص وتحاول إعادة بناء الدمار الذي خلفته الحرب في ظل أول حكومة أغلبية من حزب العمال.

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