موجز العين للسيارات.. فولفو تستعد لـ2022 وهيونداي تروج لطراز i20 N

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أثمر التعاون الناجح بين شركتي فولفو Volvo السويدية لصناعة السيارات وشركة Luminar للبرمجيات إعلان الشركة السويدية الاستعداد والتخطيط لتزويد الأجيال المستقبلية لسياراتها بنظام LiDAR ابتداء من عام 2022.

كشفت لقطات مسربة حديثة عن بدء شركة لاند روفر في اختبار النسخة الأحدث من طراز "ديفندر" المرتقب، نقلها موقع "أوتو كار" الرائد بأخبار السيارات.

يهتم قائدو السيارات بتغيير زيت المحرك بعد مرور فترة زمنية معينة أو قطع مسافة معينة.

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أجرت شركة Abt تعديلات تقنية على طراز سيارة أودي Q5 TFSI E الهجين، الذي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لرفع معدلات أدائها.

كشفت شركة بولينجر النقاب عن الشاحنة الكهربائية B2CC الجديدة، التي تمتاز بحمولة كبيرة تبلغ 2268 كجم.

سعيا لعودة الحياة تدريجيا بالمدن الأمريكية، اتفقت كل من شركة AT&T مع شركة شاشات السينما فائقة الجودة IMAX، والشركة المنظمة لمهرجان Tribeca على عودة قريبة لسينما السيارات الصيفية بعدد من المدن الأمريكية.

قد لا يكون الأفخم في العالم، ولكن يبقى دائما أسطول السيارات الخاص بجهاز الشرطة الأمريكي محتفظا بتميزه، كونه يضم أكبر تشكيل سيارات من مختلف الماركات والفئات في العالم، فمن السهل أن تتحول أي سيارة لمركبة ضمن سلاح الشرطة بالولايات المتحدة.

بعد أن كشفت هيونداي عن النسخة التقليدية من طراز i20 العام الماضي، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن النسخة عالية الأداء من الطراز نفسه بفيديو ترويجي جديد.