إيلون ماسك يُرزق بمولود ويسميه “X Æ A-12 Musk”.. وهذا هو معناه

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية “إيلون ماسك” عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أنه قد رُزق بطفل معلناً عن إسمه الغريب الذي أثار حيرة المتابعين.

وفي التفاصيل، بعدما أعلن ماسـك عن ولادة إبنه طلب منه المتابعون الكشف عن اسمه، ليرد قائلاً: “X Æ A-12 Musk”، وعلى الفور تسبب هذا الاسم الذي نال اهتمام المتابعين في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث راح البعض يُحلّل معناه.

فقد رأى البعض أن X Æ A-12 هو كلمة مشفّرة وترمز إلى اسم Ash، وكتب أحد المستخدمين: “يبدو أن الاسم قد يكون مستوحى جزئياً من إحدى الأغاني من الألبوم الأخير لجرايمز، وهو الألبوم الذي حمل اسم 4ÆM”، بينما خرجت زوجة إيلون ماسك المغنية الكندية “جرايمز” لتوضح معنى الاسم الغريب.

حيث نشرت تغريدة عبر حسابها الخاص، تقول فيها: “X هو متغير غير معروف، Æ هو اختصار (الحب/الذكاء الاصطناعي)، A-12 هي طائرة استطلاع أمريكية والتي لا يوجد فيها سلاح وتتميز فقط بالسرعة، A تشير إلى رئيس الملائكة (أغنيتي المفضلة)”.