هل وضع القير على الحياد أثناء التوقف في الزحام يوفر الوقود؟

الخليج ٣٦٥ نت – يرى كثير من قائدي السيارات أنه يجب اختيار الوضع المحايد (N) بناقل الحركة أثناء التوقف في الازدحامات والإشارات المرورية لخفض استهلاك الوقود.

بينما يرى فريق آخر أنه يجب وضع القير على وضع P عند التوقف في الزحام، كما يوجد سائقين يعتقدون أن الوضع D هو أفضل وضع للتحرك السريع عند فتح الإشارة، فما هو أفضل اختيار لوضع القير في الزحام؟



أجاب على هذا التساؤل الهام خبير السيارات بالهيئة الألمانية للفحص الفني (TÜV) باسكال ماست، قائلاً: أن الاعتقاد السائد باختيار وضع الحياد N أثناء التوقف في الزحام صحيح إذا كان التوقف لثوان معدودة.

أما في حال التوقف لفترة، فإنه حينها يعد أمر خاطئ ولا يخفض استهلاك الوقود، بل بالعكس يحدث زيادة في استهلاك الوقود، حيث ثبت أن الوضع المحايد يستهلك لتر كامل من البنزين لكل ساعة يتم استخدامه فيها.

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كما أكد الخبير الألماني أن الاعتقادات الأخرى أيضاً خاطئة، ويرى ماست أن أفضل اختيار لوضع القير في الزحام المروري والإشارات والتي تزيد فترة التوقف فيها عن 15 ثانية هو إيقاف المحرك بشكل تام للتوفير في استهلاك الوقود.



وأضاف الخبير أن إيقاف محرك السيارة أثناء التوقف في الإشارات يساهم أيضاً في تقليل الاستهلاك غير الضروري لمحرك السيارة بتلك الفترة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الضارة في الهواء.



الجدير بالذكر فإن معظم شركات السيارات العالمية قامت بإضافة نظام إيقاف وتشغيل أوتوماتيكي للمحرك، حيث يقوم النظام بإيقاف المحرك فور التوقف التام للسيارة، ثم إعادة تشغيله سريعاً فور البدء بالسير مجدداً، وهو ما يعتبر أفضل خيار للسائقين المهتمين بالحفاظ على معدل كفاءة استهلاك عالية للوقود.