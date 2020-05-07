طفل عمره 5 سنوات سرق سيارة والده ليشتري لامبورجيني “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – في حادثة هي الأغرب على الإطلاق، استطاع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات أن يسرق سيارة الدفع الرباعي الخاصة بوالديه، وذلك لكي يستطيع شراء سيارة لامبورجيني!

وفي التفاصيل، سرق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات سيارة الدفع الرباعي لوالده وبدأ في القيادة من ولايته يوتا إلى كاليفورنيا حتى يحوّل حلمه لشراء سيارة لامبورجيني حقيقة على الرغم أنه يملك 3 دولارات فقط في جيبه، إلا أن ضابط دورية طريق يوتا السريع تمكن من الإمساك به، علماً أن الطفل كان يقود على سرعة 50 كيلومتر في الساعة.



وبالتأكيد حدث ذلك نتيجة الإهمال من والديه الذين تركوه في رعاية أشقائه الأكبر سناً الذين فشلوا في مراقبته وحمايته بشكل صحيح، للدرجة التي مكنته من تشغيل سيارة الدفع الرباعي ووضعها في وضع الاستعداد وقيادتها على الطريق السريع.