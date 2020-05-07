عرض الجميح الرمضاني على سيارة جي ايه سي GN8 موديل 2020

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الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، مهما كانت تطلعاتك.. اطلب حجز مركبتك اليوم مع عروض جي ايه سي المميزة من الجميح، الضريبة علينا و لك زود! احجز سيارتك الان بـ ٣ خطوات مع عروض خليك بالبيت (متوفر فقط لطلبات الحجز عبر الموقع الإلكتروني).
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
جي أيه سي GN8 GL موديل 2020:
- السعر النقدي : 108,900 ريال
مميزات العرض:
- ضمان ٥ سنوات مفتوح الكيلومترات
- صيانة مجانية لمدة ٣ سنوات (GN8)
- اللوحات والتسجيل
- خدمة المساعدة على الطريق ٥ سنوات
- تركيب فلتر مكيف بتقنية N95
- تظليل نوافذ السيارة
- خدمة Kleenair لمركبة خالية من الجراثيم والفيروسات
الشروط والأحكام:
- يسري العرض حتى ٣١ مايو، 2020 أو حتى نفاد الكمية
- العرض متوفر من خلال الحجز الإلكتروني فقط
- العرض يشمل موديلات ٢٠٢٠
- هذه الأسعار للشراء النقدي فقط
- لا يمكن الاستفادة من هذا العرض بالدمج مع أي عرض سواء عروض الموقع الإلكتروني أو عروض المعارض
- قد تختلف الأسعار وقيمة التوفير بحسب اللون أو الطراز المختار
- هذا العرض حصري على موقع جي أيه سي الإلكتروني
- الأسعار في العرض الترويجي نهائية
- صور السيارات في الإعلان لغرض العرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها
- تطبق الشروط والأحكام
صورة العرض:
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