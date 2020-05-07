هيونداي تعلن التكلفة الرسمية لطراز Palisade 2020

منذ الكشف عنها رسميا، وأصبحت سيارة هيونداي Palisade 2020 من أرقى السيارات الكروس أوفر بالأسواق، حيث تتمتع بكابينة قيادة تمنح السائق شعورا وكأنها من فصيلة السيارات الفخمة، بالإضافة لما تتمتع به من رحابة كونها من السيارات القلائل من فئتها المطروحة بثلاثة صفوف من المقاعد.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، التكلفة الرسمية لهذا الطراز المميز، بعد أن أعلنت عنها شركة هيونداي الكورية الجنوبية لكل الفئات التي سيتوفر منها Palisade بالأسواق.

وبدأ الموقع بتكلفة طراز Palisade Calligraphy من فئة FWD الذي يعمل بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر، ويتوفر بسعر افتتاحي 39,000 دولار.





ومن بعده ذكر الموقع سعر فئة AWD من Palisade Calligraphy، بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر، والتي تبدأ من سعر 41,000 دولار.

ثم فئة FWD من الطراز نفسه ولكن التي تتوفر بمحرك ديزل بسعة 2.2 لتر، وتطرح هذه الفئة من Palisade Calligraphy بسعر افتتاحي 39,600 دولار.

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ثم فئة AWD العاملة بمحرك ديزل أيضا بسعة 2.2 لتر، من طراز Palisade Calligraphy، التي تتوفر بسعر افتتاحي 41,500 دولار.

ثم ذكر الموقع تكلفة الطراز Palisade VIP ضمن فئة FWD والتي تعمل بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر، وتأتي بسعر افتتاحي 43,000 دولار.





ومن بعدها فئة AWD من طراز Palisade VIP التي تعمل بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر، وتتوفر بسعر افتتاحي 44,900 دولار.

ثم ذكر النسخة العاملة بالديزل من طراز Palisade VIP فئة FWD، التي تتوفر بسعر افتتاحي 44,200 دولار، والنسخة من الطراز نفسه التابعة لفئة AWD بمحرك ديزل أيضا التي تتوفر بسعر افتتاحي 46,100 دولار.



