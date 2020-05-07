لقطات مسربة لأول اختبارات طراز "ديفندر" الجديد من لاند روفر

أحمد جمال أحمدالخميس 2020/5/7 06:48 م بتوقيت أبوظبي
كشفت لقطات مسربة حديثة عن بدء شركة لاند روفر في اختبار النسخة الأحدث من طراز "ديفندر" المرتقب، نقلها موقع "أوتو كار" الرائد بأخبار السيارات.
وقال موقع "موتور وان" إن هذه اللقطات المسربة للطراز، كانت خلال اختبار على أحد الطرق العامة بالقرب من مقر شركة لاند روفر شمال غرب قرية جايدون، بمقاطعة وأرويكشاير بإنجلترا.
وكشفت اللقطات المسربة للطراز، عن تشابه كبير في تصميم النسخة الجديدة من ديفندر، مع تصميم نسخته الأقدم "ديفندر 110".
ووفقا لمصادر موقع "أوتو كار"، فإنه من المتوقع أن تطرح النسخة الأحدث من "ديفندر" بمحرك من فئة V8 بسعة 5.0 لتر، بقوة 4999 سي سي.
وذكر "موتور وان"، أنه وإن صحت توقعات تقرير "أوتو كار"، فإن طراز "ديفندر" سيعمل بالمحرك نفسه الذي طرحت به سيارات أخرى من لاند روفر مثل "رينج روفر"، و"رينج روفر سبورت"، و طراز "رينج روفر فيلار".
ولن تطرح شركة لاند روفر طراز "ديفندر" في نسخته الجديدة قبل بداية عام 2021 المقبل.
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