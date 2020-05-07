مرسيدس اي كلاس 2021 ستحصل على مقود جديد بتقنيات أكثر تطوراً

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس اي كلاس ستحصل على مقود محدث يشمل تقنية استشعار حسي جديدة إضافية.. وبينما المقود الحالي بالفعل يشمل عدة مناطق استشعار حسي على الجوانب، والتي تقوم بالاستجابة لحركة اليد الرأسية والأفقية للتحكم في نظام المعلومات الترفيهية، إلا أن المقود الحالي سيوسع من هذه التقنية.

على سبيل المثال، التقنية الجديدة ستعلم ما إذا كان يدي السائق على المقود أم لا مع إمكانية التحول إلى نظام توجيه نصف أوتوماتيكي، والذي يتطلب على الأقل بقاء يد واحدة على المقود.

كما أن التقنية الجديدة ستسمح بالتحكم في درجة الصوت ووظائف أخرى للسيارة عبر اللمس على المقود.. كما غيرت مرسيدس من تصميم المقود لتقديم ثلاثة أشكال جديدة فاخرة ورياضية وسوبرسبورت.. وسيتم تدشين المقود الجديد في اي كلاس 2021 المحدثة.