Abt تحقن أودي Q5 TFSI E الهجين بـ425 حصانا

أجرت شركة Abt تعديلات تقنية على طراز سيارة أودي Q5 TFSI E الهجين، الذي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها أجرت تعديلات على نظام الدفع الهجين، الذي يتألف من محرك بنزين رباعي الأسطوانات وآخر كهربائي، لزيادة قوته من 357 إلى 425 حصانا، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 500 إلى 550 نيوتن متر.

وتتميز النسخة المعدلة من خلال الجنوط الجديدة قياس 20 بوصة باللون الأسود اللامع، وتتوفر للمقصورة الداخلية إضاءة عتبات الأبواب مع بروجيكتور لعرض الشعار، وغطاء مفتاح Start-Stop، وغطاء مقبض ناقل الحركة.

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يشار إلى أن أودي كشفت، نهاية الشهر الماضي، عن نسخة هجينة Plug-In من سيارتها A6 Avant الكومبي.

وتعتمد A6 Avant 55 TFSI e Quattro على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 252 حصانا مع محرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/143 حصانا.

وبتضافر جهود المحركين تصير قوة النظام 270 كيلووات/367 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 500 نيوتن متر.