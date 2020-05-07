سباقات تسارع مثيرة بين دودج تشارجر SRT هيلكات 2020 وكورفيت C8

الخليج ٣٦٥ نت – دودج تشارجر SRT هيلكات 2020 بالجسد العريض هي واحدة من أفضل وأقوى السيارات العضلية بالعالم، ونرى هنا سباقات مثيرة مع سيارة عضلية أيقونية أخرى وهي شيفروليه كورفيت C8 الجديدة.

لنعقد بعض المقارنات السريعة.. تشارجر SRT هيلكات بالجسد العريض تعتمد على محرك V8 سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 707 حصان وعزم 881 نيوتن.متر، وبالمقارنة كورفيت الجديدة تعتمد على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 495 حصان وعزم 637 نيوتن.متر.

ولكن رغم أن كورفيت أقل قوة إلا أنها أفضل في التسارع، على الورق على الأقل، حيث تصل إلى 96 كم\س في أقل من 3 ثواني بسرعة قصوى 312 كم\س، بينما تشارجر تصل لنفس السرعة في 3.6 ثانية بسرعة قصوى 315 كم\س.

وسترون في الفيديو المرفق سباقي تسارع بين السيارتين، الأول من الصفر والثاني ابتداءً من سرعة 64 كم\س .. شاهدوا لمعرفة النتائج.