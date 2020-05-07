الخليج ٣٦٥ نت – دودج تشارجر SRT هيلكات 2020 بالجسد العريض هي واحدة من أفضل وأقوى السيارات العضلية بالعالم، ونرى هنا سباقات مثيرة مع سيارة عضلية أيقونية أخرى وهي شيفروليه كورفيت C8 الجديدة.
لنعقد بعض المقارنات السريعة.. تشارجر SRT هيلكات بالجسد العريض تعتمد على محرك V8 سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 707 حصان وعزم 881 نيوتن.متر، وبالمقارنة كورفيت الجديدة تعتمد على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 495 حصان وعزم 637 نيوتن.متر.
ولكن رغم أن كورفيت أقل قوة إلا أنها أفضل في التسارع، على الورق على الأقل، حيث تصل إلى 96 كم\س في أقل من 3 ثواني بسرعة قصوى 312 كم\س، بينما تشارجر تصل لنفس السرعة في 3.6 ثانية بسرعة قصوى 315 كم\س.
وسترون في الفيديو المرفق سباقي تسارع بين السيارتين، الأول من الصفر والثاني ابتداءً من سرعة 64 كم\س .. شاهدوا لمعرفة النتائج.
كانت هذه تفاصيل خبر سباقات تسارع مثيرة بين دودج تشارجر SRT هيلكات 2020 وكورفيت C8 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.