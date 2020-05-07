فولفو تخطط لطرح السيارات ذاتية القيادة المجهزة بنظام LIDAR بحلول عام 2022

أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات، أمس الأربعاء، أنها ستبدأ في إنتاج سيارات مزودة بنظام "ليدار - LIDAR" من شركة لومينار الناشئة، وطرحها للعملاء بحلول عام 2022.

وتقول الشركة السويدية، أن السيارت المزودة بنظام "ليدار - LIDAR" ستكون قادرة على قيادة نفسها على الطرق السريعة دون تدخل بشري.