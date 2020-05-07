كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فولفو تخطط لطرح السيارات ذاتية القيادة المجهزة بنظام LIDAR بحلول عام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات، أمس الأربعاء، أنها ستبدأ في إنتاج سيارات مزودة بنظام "ليدار - LIDAR" من شركة لومينار الناشئة، وطرحها للعملاء بحلول عام 2022.
وتقول الشركة السويدية، أن السيارت المزودة بنظام "ليدار - LIDAR" ستكون قادرة على قيادة نفسها على الطرق السريعة دون تدخل بشري.
وأوضحت شركة فولفو، إن نظام "ليدار - LIDAR" جنبًا إلى جنب مع التحسينات التكنولوجية الأخرى على مدار العامين المقبلين، ستمكن الشركة من تقديم قيادة ذاتية على الطريق السريع.