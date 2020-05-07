"بولينجر" تقتحم سوق الشاحنات الكهربائية بمركبة خارقة

الخليج 365الخميس 2020/5/7 01:40 م بتوقيت أبوظبي
كشفت شركة بولينجر النقاب عن الشاحنة الكهربائية B2CC الجديدة، التي تمتاز بحمولة كبيرة تبلغ 2268 كجم.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحنة الجديدة تتوفر بالعديد من أشكال الهيكل الخارجي على سبيل المثال الكابينة ثنائية ورباعية الأبواب مع أطوال مختلفة لقاعدة العجلات.
وتعتمد الشاحنة على نظام دفع كهربائي يتألف من باقة بطاريات سعة 120 كيلووات ساعة، تصل بالسيارة في أحسن الظروف لمدى السير 322 كلم، (تتوفر أيضا بسعة 180 كيلووات ساعة حسب الرغبة)، مع محركين كهربائيين على كلا محوري السيارة يولدان قوة 623 حصانا/906 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
ولمزيد من الراحة تم تجهيز السيارة بنظام الكبح المانع لانغلاق العجلات ABS، ونظام التحكم في الجر والثبات، وبرنامج تعزيز التوجيه.
ومن المقرر أن تطلق بولينجر الشاحنة الكهربائية B2CC الجديدة بحلول نهاية 2021، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.
حدد موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، 5 شاحنات كهربائية، يترقب العالم طرحها رسميا للبيع خلال عام 2021، بعد أن تم الإعلان عنها رسميا عبر لقطات رسمية أو من خلال معارض السيارات الدولية.
وجاء في المقدمة الشاحنة التي كانت حديث العالم منذ الربع الأخير لعام 2019 الماضي، وهي شاحنة تسلا الجديدة "سايبر ترك"، التي أعلن عنها رسميا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنذ ذلك الوقت كانت حديث جميع المواقع الإخبارية المهتمة وغير المهتمة بأخبار السيارات.
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