الحياة تعود لشاشات سينما السيارات الأمريكية بحذر

أحمد جمال أحمدالخميس 2020/5/7 12:01 م بتوقيت أبوظبي
سعيا لعودة الحياة تدريجيا بالمدن الأمريكية، اتفقت كل من شركة AT&T مع شركة شاشات السينما فائقة الجودة IMAX، والشركة المنظمة لمهرجان Tribeca على عودة قريبة لسينما السيارات الصيفية بعدد من المدن الأمريكية.
ووفقا لما ذكره موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن التعاون بين الشركات الكبرى، يهدف لمنح المواطنين الأمريكيين متعة مشاهدة السينما من جديد، مع الحفاظ على سلامتهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتستعين الشركات الـ3 بسينما السيارات الصيفية التي ستمنح الجميع فرصة مشاهدة الأفلام بحيث يكون كل مشاهد داخل سيارته، دون تقارب أو احتكاك.
وقال الموقع الأمريكي إن شركة Tribeca أعلنت عن مشروع سينما السيارات باسم Tribeca Drive-In وستقدم من خلاله مجموعة من الأفلام المختارة القديمة والحديثة.
كما ستبث عبر سينماتها المخصصة للسيارات عددا من الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية المعادة، لتنوع من أساليب الترفيه.
وتبدأ سينمات مشروع Tribeca Drive-In بالعمل بداية من يوم 25 من يونيو/حزيران المقبل.
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