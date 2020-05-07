شاهد أسطول سيارات الشرطة الأمريكي.. الأكبر على مستوى العالم

قد لا يكون الأفخم في العالم، ولكن يبقى دائما أسطول السيارات الخاص بجهاز الشرطة الأمريكي محتفظا بتميزه، كونه يضم أكبر تشكيل سيارات من مختلف الماركات والفئات في العالم، فمن السهل أن تتحول أي سيارة لمركبة ضمن سلاح الشرطة بالولايات المتحدة.

وهو ما كشف عنه تقرير موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي جاء به أبرز السيارات المستخدمة ضمن جهاز الشرطة الأمريكي.

وبدأ الموقع تقريره بسيارة شيفروليه "إكسبريس"، وهي من السيارات التابعة لفئة VAN، وتتوفر لدى جهاز الشرطة الأمريكي بمختلف فئاتها التي تشمل أكثر من محرك، فهناك فئة منها تعمل بمحرك V6 بسعة 4.3 لتر، ينتج قوة 276 حصانا، وأخرى تعمل بمحرك V8 بسعة 6.0 لتر ينتج قوة 341 حصانا.

ومن بعدها جاءت ضمن القائمة شاحنة شيفروليه سيلفادور، والتي تعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 5.3 لتر، وتنتج قوة 355 حصانا، مع عزم دوران 519 نيوتن متر.

ومن شيفروليه أيضا، يضم جهاز الشرطة الأمريكي طراز Tahoe التابع لفئة SUV، والذي يعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 5.3 لتر، وينتج قوة 355 حصانا، مع عزم دوران 519 نيوتن متر.

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ومن السيارات ذات القوة الرياضية، يضم جهاز الشرطة الأمريكي طراز دودج تشارجر، الذي يتوفر بمحركات V6 وV8، ويأتي محرك V6 بهذا الطراز بسعة 3.6 لتر، وينتج قوة 292 حصانا، في حين يأتي محرك V8 من هذا الطراز بسعة 5.7 لتر وينتج قوة 370 حصانا.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز فورد إكسبلورر المميز، والذي يتوفر بأكثر من محرك، أحدها كهربائي هجين من فئة V6 بسعة 3.3 لتر، وينتج قوة إجمالية 318 حصانا، ومحرك آخر من فئة V6 تقليدي بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 400 حصان.

ومن السيارات الـ VAN يأتي بالقائمة أيضا من شركة فورد طراز Transit، الذي يتوفر بأكثر من محرك بالأسواق، وهي V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 275 حصانا، ومحرك فئة I4 بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 211 حصانا.



