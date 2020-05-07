فولفو تستعد لـ2022 بالقيادة الذاتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثمر التعاون الناجح بين شركتي فولفو Volvo السويدية لصناعة السيارات وشركة Luminar للبرمجيات إعلان الشركة السويدية الاستعداد والتخطيط لتزويد الأجيال المستقبلية لسياراتها بنظام LiDAR ابتداء من عام 2022.



وبحسب موقع engadget.com فإن نظام LiDAR الذي سيتواجد داخل أفراد عائلة سيارات فولفو Volvo المستقبلية هو عبارة عن نظام متطور للقيادة الذاتية الكاملة من شأنه جعل تجربة القيادة أكثر راحة وسهولة بالنسبة لمالكي سيارات Volvo.

من جهتها أشارت شركة فولفو Volvo إلى أن نظام LiDAR سيتم تثبيته على الجزء الخلفي من سطح السيارة، حيث سيتمكن قائد السيارة من ترك مهمة القيادة على الطرق السريعة بالكامل على خاصية Highway Pilot لنظام LiDAR.

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وفيما يخص معايير الأمان والسلامة أوضحت شركة فولفو Volvo أن نظام القيادة الذاتية الخاص بها سوف يعمل على القيام بواجبه على أكمل وجه من خلال الاستعانة بالكاميرات والإدارات، كما ستتحكم في عملية الضغط على المكابج مراقبة وقوة بطارية السيارة.





ومن المرجح أن يكون الجيل القادم من سيارات SPA2 الهجينة هو أولى سيارات فولفو Volvo التي ستقدم لقائديها ميزة Highway Pilot لنظام LiDAR.