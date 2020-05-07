تعرف أكثر على “الوعلان لتأجير السيارات” وتاريخها في خدمة عملائها حول المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك الوعلان لتأجير السيارات في اسطورلها أكثر من 2700 سيارة حالياً تخدم بها عملائها وبعدد فروع 17 فرع متزوعه على مناطق المملكة وتعتبر شركة الوعلان للتجارة حالياً الوكيل الرسمي لكل من سيارات “هيونداي, جينيسس, جيلي” ومنذ عام 1984م وهي تخدم الوعلان عملائها ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا قامت بتطوير مراكز الصيانة والخدمات المرافقة لعملاء الشركة حتى وصلت اليوم الطاقة الاستيعابية لمراكز الصيانة انها تخدم في اليوم الواحد مايقارب “1500 سيارة يومياً” تقوم بخدمتهم بشكل متقن عبر المراكز المنتشرة حول المملكة في المناطق الوسطى اليوم ، تحتل هيونداي مرتبة ثاني أفضل السيارات مبيعاً فـي المملكة العربية السعودية ، وهي معروفة بجودتها ، إمكانية الاعتماد عليها ، وقوتها المتميزة وكذلك مبدأنا (الحصول على قيمة ما يدفع من نقود).

وقد نمت الشركة من خلال رؤية النمو فـي المملكة العربية السعودية وتنوعت نشاطات المجموعة فـي مجالات الأعمال المختلفة بنجاح منقطع النظير.

واليوم في 2020 فإن نشاط المجموعة أصبح اكثر توسعاً وتمتلك العديد من الوكالات العالمية في المملكة ومنهم:-