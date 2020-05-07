مقدار الوقود الذي يستهلكه مكيف السيارة وطريقة تقليله

الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع الحرارة الكبير في الصيف في وطننا العربي يضطر معظم قائدي السيارات إلى تشغيل مكيف الهواء بشكل مستمر، وهو ما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الوقود.



ولقد حذر نادي السيارات “ADAC” الألماني من استخدام مكيف هواء السيارة بشكل غير سليم في الصيف لاستهلاكه كمية ضخمة من الوقود.



وكشف الخبراء الألمان عن مقدار استهلاك المكيف للوقود حال ارتفاع الحرارة بشدة في الصيف، وقالوا عند بداية التبريد يتراوح معدل استهلاك الوقود بين 2.5 و4 لتر/100 كلم.

وبعد تبريد السيارة يتراوح معدل الاستهلاك بين 1 و2 لتر/100 كلم داخل المدينة وبين 0.2 و0.7 لتر/100 كلم خارج المدينة.

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وللحد من استهلاك الوقود أثناء تشغيل المكيف قدم الخبراء عدة نصائح، وهي كما يلي:

1- فتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق قبل تشغيل السيارة

2- عند بداية الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم تشغيل المكيف.

3- عدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة الأقل من 5 كلم وفتح النوافذ أثناء السير.

وأشار الألمان إلى أن ضبط مكيف الهواء على درجات حرارة منخفضة جداً يسبب سحب كمية مضاعفة من الوقود، كما قد تؤدي البرودة الشديدة إلى مشاكل صحية منها الصداع ونزلات البرد.