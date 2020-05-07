“بالصور” أغرب سيارات يمتلكها الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان

الخليج ٣٦٥ نت – كسر الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان كل التابوهات المتعلقة بسيارات الملوك والأمراء، إذ يمتلك مجموعة من السيارات الأغرب على الإطلاق بدلاً من السيارات الفاخرة التي يعكف الأغنياء على شرائها.

وإليك مجموعة سيارات الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان الغريبة!

أولاً: مرسيدس 350SEL

خضعت السيارة المرسيدس إلى تعديل مكثف تضمن استبدال عجلاتها بأخرى ضخمة للغاية! إذ تحول هيكلها الخارجي إلى شكل آخر مهيب ومخيف، يمكننا أن نقول أنها تحولت إلى وحش عملاق.

ثانياً: سيارة غير مفهومة المعالم

هذه واحدة من أغرب السيارات التي يمتلكها الشيخ حمد على الإطلاق، فلا نعلم إذا كانت سيارة أم منزل أم مجسم كرة أرضية! ولكن هذا المجسم الأقرب إلى منزل متنقل يشمل في داخله 9 غرف و9 حمامات.

ثالثاً: سيارة الظبيان

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يصل طول هذه السيارة ذات المظهر الغريب إلى 10 أمتار وتسير على 10 عجلات! هذه السيارة غريبة ومهيبة في الوقت نفسه وبالفعل هي واحدة من أغرب السيارات التي ستراها في حياتك وليس في مجموعة الشيخ حمد بن حمدان فقط.

رابعاً: جيب رانجلر

سيارة جيب إثنين في واحد! حيث تم دمج سيارتين جيب رانجلر معاً لتصبحا سيارة ضخمة واحدة، بمقصورتين أماميتين ومقصورتين خلفيتين!

خامساً: أضخم سيارة جيب في العالم

حصلت هذه الجيب على الرقم القياسي لكونها أضخم سيارة يمكن قيادتها على الإطلاق!