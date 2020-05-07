فيديو.. هيونداي تروج لطراز i20 N على بحيرة مجمدة

بعد أن كشفت هيونداي عن النسخة التقليدية من طراز i20 العام الماضي، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن النسخة عالية الأداء من نفس الطراز بفيديو ترويجي جديد.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الفيديو الترويجي للفئة الأعلى من الطراز التي تحمل شعار N، والتي ظهرت أثناء قيادتها على بحيرة Arjeplog المجمدة بالسويد.

وقال الموقع الأمريكي إن هيونداي تسابق الزمن لطرح طراز i20 N الجديد، كونه الطراز الذي ستنافس به موديل فورد Fiesta ST صاحب القدرات الرياضية المميزة.





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وقبل طراز i20 N، كانت تفتقر هيونداي لسيارات رياضية من فئة الهاتش باك، وعبر الفيديو الترويجي الجديد، ظهر طراز i20 N بتصميم معدل للسباقات ظهرت به كشافات أمامية إضافية للقيادة أثناء الليل، وتدعيم للهيكل الخارجي.

وذكر "موتور وان" أن هيونداي استعانت بسائق السباقات المخضرم Thierry Neuville لقيادة النسخة التجريبية من طراز i20 N في هذا الفيديو الترويجي الجديد.

وحتى الآن لم تكشف هيونداي عن أي تفاصيل تتعلق بقدرات محرك طراز i20 N الجديد، غير أن خبراء "موتور وان" تشير لطرحه بمحرك بسعة 1.6 لتر، هو نفسه الذي يعمل به طراز كيا CEED GT، وينتج قوة 200 حصان.

وتستعد هيونداي لإزاحة الستار رسميا عن طراز i20 N بحلول يونيو/حزيران المقبل، قبل طرحه رسميا للبيع مع نهاية 2020.



