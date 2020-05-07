تراجع وفيات حوادث السيارات للعام الثالث على التوالي بأمريكا

كشفت إحصائية حديثة نشرها موقع "أوتوموتيف نيوز" عن تراجع نسب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بالولايات المتحدة في 2019، وذلك للعام الثالث على التوالي.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإنه من المتوقع تراجع هذه النسبة للعام الرابع، مع نهاية عام 2020، وذلك بفضل ما فرضه تفشي فيروس كورونا من خلو لغالبية الشوارع حول العالم.

وأوضح الموقع أن "أوتوموتيف نيوز" تحدث الأرقام بناء على وثائق حكومية أمريكية تم الكشف عنها مطلع مايو/آيار الجاري، كشفت عن الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق تراجعت بنسبة 1.2% في 2019، عن ما كانت عليه في 2018.

وبالأرقام، بلغ عدد وفيات حوادث الطرق في الولايات المتحدة نحو 36 ألف و120 وفاة، وهو أقل من عدد الحوادث في 2018 الذي وصل إلى 36 ألف و560 حالة وفاة.

Advertisements

وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة السلامة المرورية AAA بواشنطن، عن ارتفاع نسبة حوادث الطرق التي شهدتها العاصمة الأمريكية، بسبب أشخاص مدخنين لعشبة الماريجوانا بعد تشريعها رسميا بالولايات المتحدة.

وذكر موقع "موتور وان"، أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة السلامة المرورية على مدار السنوات العشر الأخيرة، تتبعت معدلات الحوادث في الطرق داخل واشنطن وأسبابها.

وقال الموقع الأمريكي إنه منذ السماح بتداول عشب الماريجوانا بشكل قانوني بعدد من الولايات الأمريكية، بدأت مؤسسة السلامة المرورية الأمريكية بملاحظة ما إن كان لذلك تأثير سلبي على حوادث الطرق.

وذكرت الدراسة أنه منذ السماح بتداول العشب بشكل قانوني في عام 2012 داخل واشنطن بالتحديد، كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث بالمقارنة بالخمس سنوات قبل السماح ببيع العشب.