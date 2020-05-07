قطاع السيارات في المكسيك يصطدم بالفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل سوق السيارات في المكسيك تراجعا كبيرا في أبريل/نيسان الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأفادت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطني، الأربعاء، بأن مبيعات السيارات في الشهر الماضي، تراجعت بنسبة نحو 65% مقارنة بنفس الشهر من 2019.
وأوضحت هذه البيانات أن مبيعات السيارات في المكسيك وصلت إلى أكثر من 104 آلاف سيارة في فبراير/شباط الماضي، وإلى نحو 87 ألفا و500 سيارة في مارس/آذار الماضي، ثم إلى 34 ألفا و903 سيارات فقط في أبريل/نيسان الماضي.
يذكر أن الاقتصاد المكسيكي هو ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وتعدّ المكسيك سادس أكبر منتج للسيارات في العالم، وتمتلك شركة فولكسفاجن الألمانية واحدا من أكبر مصانعها في مدينة بويبلا المكسيكية.
وقد توقف الإنتاج في هذا المصنع منذ العشرين من مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا ولم يتم استئنافه حتى الآن.
وحسب الإحصائيات الرسمية، كانت أكثر المبيعات من نصيب شركة نيسان، حيث شكلت 20% من مبيعات الفترة الماضية في المكسيك، تلتها شركة جنرال موتورز الأمريكية ثم فولكسفاجن الألمانية.
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