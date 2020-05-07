بالأسماء.. ننشر قائمة السيارات الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول من 2020

كتب: باسل الحلواني

كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارات الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول من

العام الجاري.

وتمكنت السيارة تويوتا كورولا اليابانية من اقتناص لقب السيارة الأكثر مبيعاً في السوق المحلية، بعد بيعها لنحو 3839 سيارة خلال الربع الأول من

2020.

وفي المركز الثاني لقائمة السيارات الأكثر مبيعاً في السوق المصرية، جاءت نيسان صني، بإجمالي مبيعات بلغ 2922سيارة.

وحلت فيات تيبو ثالثاً، بإجمالي مبيعات 2815 سيارة خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري.

اقتنصت رينو لوجان المركز الرابع بالقائمة، بعد تمكنها من بيع 2100 سيارة.

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وفي المركز الخامس حلت كيا سبورتاج، بعدما حققت إجمالي مبيعات قدره 1615 مركبة.

استطاعت هيونداي توسان من الحصول على المركز السادس في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول من

2020، مسجلة مبيعات قدرها 1574 سيارة، فيما حصلت شقيقتها هيونداي النترا HD المجمعة محليًا على المرتبة السابعة بإجمالي مبيعات قدره 1399 سيارة.

وشهد المركزين الثامن والتاسع منافسة شرسة بين السيارتين شيري أريزو 5، وبي واي دي F3، قبل أن تحسم الأولى الأمر وتقتنص المركز الثامن، بعد أن تمكنت من بيع 1330 سيارة، وتلتها "F3" في المركز التاسع بـ1266 سيارة.

وفي المركز العاشر من القائمة جاءت أوبل استرا، بعدما حققت مبيعات بلغت 1229 وحدة خلال الربع الأول من

2020.