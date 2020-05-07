تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه على ميتسوبيشي إكليبس 2020

كتب: باسل الحلواني طرحت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، موديلات إكليبس كروس 2020 الجديدة في السوق المحلية، بتخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه. استقرت أسعار الفئة الأولى “GLX-Midline” من إكليبس موديل 2020 عند 380000 جنيه للفئة الأولى. 2020 عند 380000 جنيه للفئة الأولى. انخفضت الفئة الثانية “GLS-Midline” بقيمة 10 آلاف جنيه ليصبح سعرها 400000 جنيه بدلاً من 410000 جنيه. Advertisements تراجع سعر الفئة الثالثة “GLS-Highline” بقيمة 15000 جنيه ليصبح سعرها 425000 بدلاً من 440000 جنيه. بقيمة 15000 جنيه ليصبح سعرها 425000 بدلاً من 440000 جنيه. أما الفئة الرابعة “GLS-Topline” ففقدت نحو 15000 جنيه أيضاً ليصبح سعرها 460000 جنيه بدلاً من 475000 جنيه. وحصلت الفئة الخامسة والأخيرة “GLS-Premium S-AWC” على خصم قيمته 30000 جنيه ليصبح سعرها 480000 جنيه بدلاً من 510000 جنيه.

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