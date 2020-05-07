11 ألف جنيه تراجعاً في أسعار هوندا أكورد 2020

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، الوكيل الحصري لعلامة هوندا اليابانية في مصر، عن توافر السيارة هوندا أكورد موديل 2020، وذلك بفئة واحدة تحمل اسم EX-L وبسعر يبلغ

714 ألف جنيهًا.

ويأتي السعر الجديد لهوندا أكورد 2020، بتخفيض قدره 11 ألف جنيه، عن آخر سعر رسمي للسيارة أعلن عنه الوكيل في شهر ديسمبر الماضي

725 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 188 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وسرعته القصوى 190 كم/س ومتوسط استهلاك الوقود 5.6 لتر لكل 100 كم وتتسارع من الثبات حتى 100 كم في 7.5 ثانية.