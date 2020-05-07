وكيل فولكس فاجن يكشف عن تخفيضات جديدة على أسعار تيجوان 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، عن تخفيض أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة تتراوح بين 19 و24 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال

شهر مايو .

وتتوافر فولكس فاجن تيجوان في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات، ووفقاً لوكيل العلامة الألمانية، تراجعت أسعار الفئة الأولى Basic من تيجوان

Advertisements

إلى 509.9 ألف جنيه، بدلًا من 529 ألف جنيه.

كذلك انخفضت أسعار الفئة الثانية H/L من تيجوان إلى 559.9 ألف جنيه، بدلاً من 579 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة T/L من فولكس فاجن تيجوان فأصبح سعرها 615 ألف جنيه ، مقابل 639 ألف جنيه.