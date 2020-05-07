كوريا الجنوبية تغرم مرسيدس وبورش للتلاعب بانبعاثات الديزل

الخليج ٣٦٥ نت – ستصدر وزارة البيئة في كوريا الجنوبية غرامات وستقدم شكاوى جنائية ضد مرسيدس وبورش ونيسان، بعد العثور على عدد كبير من المركبات تعمل بالديزل مجهزة ببرنامج غير قانوني، حيث ستحصل السيارات التي تم بيعها بين عامي 2012 و2018 على إشعارات استدعاء وفقاً لمصادر محلية.

ستحصل مرسيدس بنز على الغرامة الأكبر بقيمة تصل إلى 77.6 مليار وون (237.75 مليون ريال)، في حين سيتم تغريم بورش ونيسان مليار وون (3 مليون ريال) و900 مليون وون (2.75 مليون ريال) على الترتيب، والجدير بالذكر أن غرامة مرسيدس هي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها الحكومة الكورية على شركات صناعة السيارات، حيث تجاوزت الغرامة المقدرة بـ 14.1 مليار وون (43 مليون ريال) والتي تم فرضها على أودي وفولكس فاجن في 2015.

ستقوم الحكومة الكورية باستدعاء 37,154 سيارة مرسيدس، تشتمل على طرز مختلفة مثل C 200d وGLC 220 d 4MATIC وGLC 250 d 4MATIC وML 250 BlueTEC 4MATIC، في حين يبلغ عدد سيارات نيسان 2,293 سيارة من طراز قشقاي، بينما يُقال أن عدد سيارات بورش 934 من طراز ماكان ديزل.

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من جانبها، قالت مرسيدس بنز في بيان دحضت فيه التصريحات الحكومية: “سبب استخدامنا للبرنامج هو أن لدينا أسباباً تقنية وقانونية مبررة لاستخدامها”، مؤكدة أن قرار الحكومة لا ينطبق على أي من الإصدارات الحديثة، في حين تقول الحكومة أنه تم العثور على بعض طرازات مرسيدس التي تم اختبارها تولد ما يقرب من 13 مرة أكسيد النيتروجين أكثر من الحد القياسي البالغ 0.08 جم/كم، بينما أنتجت قشقاي وماكان 10 مرات و1.5 مرة أكثر من الحد القياسي على الترتيب.

في الختام، كما يعلم معظمكم، فإن الدور الذي تلعبه هذه الأنواع من البرامج هو تزوير النتائج عندما يتم اختبار السيارات، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الملوثات إلى مستويات أقل بكثير من تلك التي يتم إطلاقها بالفعل في ظروف القيادة الحقيقية.