هيونداي باليسيد 2020 تحصل على نسخ فاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد هيونداي باليسيد واحدة من أفضل السيارات في فئتها بفضل تجربة القيادة الجيدة والمقصورة المميزة، وها هي تحصل على نسخ جديدة فاخرة لموديل 2020، تحمل اسم Calligraphy وVIP، يحصلان على عدد قليل من التعديلات المرئية في التصميم تجعلها أكثر رقياً، تشتمل على شبك أمامي ثلاثة ومنافذ هواء سفلية أكبر ومشتت هواء كرومي خلفي أوسع وجنوط فريدة قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى طلاء أنيق من Rain Forest حصري للإصدارات الفاخرة.

إذا دخلت إلى المقصورة، ستشاهد شاشة أجهزة قياس مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض أمامية اختيارية، وجلود نابا بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأسود والكاكي والبيج، وتتوفر الإصدارات الفاخرة بسبعة مقاعد فقط، حيث تحصل على كراسي منفصلة في الصف الثاني تبدو أنيقة بفضل التنجيد الفاخر.

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ما يجعل إصدار VIP أكثر تميزاً عن Calligraphy، هو حصولها على وحدة تحكم مركزية في الصف الثاني مع منقي هواء، وحاملات أكواب دافئة ومبردة، ومسند رأس أكثر راحة مع مكبرات صوت مدمجة، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي ونظام ترفيهي للمقعد الخلفي يتكون من شاشتين، في حين يستمد كلا الطرازين قوتهم من نفس محرك V6 سعة 3.8 لتر والذي يولد قوة 291 حصان و355 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتأتي مقترنة بنفس ناقل الحركة الآلي ذو الثماني سرعات، كما يتوفران بخيار محرك الديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر بقوة 200 حصان و437 نيوتن.متر من عزم الدوران.

في الختام، بالطبع هذه الرفاهية الإضافية تأتي بتكاليف إضافية، حيث يبدأ سعر باليسيد Calligraphy من 47.1 مليون وون في كوريا (146,250 ريال) بمحرك قياسي بسعة 3.8 لتر ونظام دفع أمامي، في حين يكلف إصدار الديزل مع نظام دفع رباعي 50.9 مليون وون (155,600 ريال)، وعلى الجانب الآخر، فإن سعر باليسيد VIP بنظام دفع رباعي مع محرك V6 يبلغ 52.8 مليون وون (161,250 ريال)، بينما يبلغ سعر إصدار الديزل 56.6 مليون وون (172,800 ريال).