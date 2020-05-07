“أوبر” تلغي 3700 وظيفة ورئيسها يتنازل عن راتبه السنوي بسبب كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “أوبر تكنولوجيز” عن اعتزامها لإلغاء 3700 وظيفة بدوام كامل مع اعلان رئيسها التنفيذي عن تنازله عن راتبه الأساسي خلال الفترة المتبقية من 2020.. فما السبب؟

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة العاملة في مجال الركوب التشاركي في إفصاح لهيئة البورصات الأمريكية اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء الوظائف يأتي بسبب انخفاض عدد الرحلات التي تنفذها أوبر، ما أدى إلى تجميد عمليات التعيين أيضاً في الفترة الحالية، كما توقعت الشركة أن تتكبد حوالي 20 مليون دولار في التكاليف المتعلقة بعمليات الفصل والرسوم ذات الصلة.

وأكدت “أوبر تكنولوجيز” أن فقدان الوظائف عبارة عن جزء من الخفض المخطط في النفقات التشغيلية؛ استجابة للتحديات الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا “كوفيد-19” وتأثيره على أعمال أوبر.