آلة صناعة قهوة على شكل محرك فورمولا 1 بسعر سيارة!

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك محركات سيارات الفورمولا 1 تاريخاً معقداً للغاية، بسبب التغييرات العديدة والمستمرة في القواعد واللوائح، حيث تغيرت بشكل متكرر على مر السنين، حيث بدأت بحقبة محركات V12 ثم أصبحت V10 وV8، حيث بدأت محركات V12 في عالم الفورمولا 1 بالظهور في 125 سيارة فيراري في خمسينيات القرن الماضي، لينتهي عصرها في 1996 في فيراري أيضاً، لكننا اليوم نمتلك قصة لمحرك فورمولا 1 يبدو أنه لا يستخدم في مكانه الصحيح.

لنفترض أنك دخلت غرفة، ورأيت محركاً على الطاولة، إذا كنت من عشاق هذه الرياضة، فسيقفز قلبك من الفرح على الفور، حيث ستعتقد حينها أن هناك شيء مثير يحدث في هذا المكان، والمحرك الذي نتحدث عنه اليوم يمتلك اسم Serie Titanio، وهو آلة لصنع القهوة من قبل شركة تسمى Super Veloce، والتي تشتهر بصناعة قهوة باهظة الثمن.

تمتلك آلات صنع القهوة هذه، والتي بدأت الشركة في صناعتها لأول مرة في 2015، تصميماً يحاكي محركات الفورمولا 1، سواءً كانت V8 أو V10 أو V12، وهي مصنوعة من مواد تُستخدم في صناعة الطيران، ويتم إنتاجها بكمية محدودة، وبتكلفة أقل من 11,000 دولار (41,250 ريال).

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في الختام، لسنا متأكدين من الصوت الذي يصدره المحرك عندما يتم طحن القهوة داخله، لكنها قد تكون فكرة جيدة إذا أضافت الشركة صوت سيارات الفورمولا 1 المميز كمتعة إضافية لمالكي هذه الآلات غير القهوة بالطبع، ما رأيكم؟