موجز العين للسيارات.. ضحايا الفيروس والشاحنات تنتصر في أمريكا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

استغلت مجموعة من اللصوص حالة الإغلاق التي فرضتها نيوزيلندا بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا وقامت بسرقة أكثر من 100 سيارة كانت متوقفة في مرآب تابع لإحدى شركات تأجير السيارات.

أجرت شركة نوفيتيك تعديلات تقنية وتصميمية على السيارة لامبورجيني Huracán Evo، لتأكيد الشخصية الرياضية للأيقونة الإيطالية السوبر رياضية.

قدمت شركة هوندا باقة سلامة لسيارتها Jazz الصغيرة، والتي تضم وسادة هوائية مركزية، والعديد من الأنظمة المساعدة المستعارة من الفئات العليا.

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تواجه شركة Hertz كبرى شركات تأجير السيارات بالولايات المتحدة خطر الإفلاس بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وتراكم الديون عليها.

كشفت إحصائية نشرتها وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج عن تفوق الشاحنات على سيارات الركاب الملاكي التقليدية في نسب المبيعات، في ظاهرة نادرا ما يشهدها سوق السيارات الأمريكي.

أعلنت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات، الثلاثاء، تسجيل خسائر بقيمة 1.7 مليار يورو (1.8 مليار دولار) خلال الربع الأول، وأرجعت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، تخفيض توقعاتها واعتزامها تقليص عدد العاملين بسبب جائحة كورونا.

تعتزم الحكومة الألمانية وقطاع صناعة السيارات في البلاد تشكيل مجموعة عمل للتشاور حول توفير حوافز جديدة لشراء السيارات لمساعدة القطاع في ظل أزمة كورونا الراهنة.