ترامب يستخدم الفيتو الرئاسي للاعتراض على مشروع قانون بالكونجرس يقيد سلطته لشن عمل عسكري ضد إيران المزيد

الخليج 365الخميس 2020/5/7 01:08 ص بتوقيت أبوظبي
استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الفيتو الرئاسي للاعتراض على مشروع قانون في الكونجرس يقيد سلطته لشن عمل عسكري ضد إيران.
وقال ترامب، في بيان، إنّه استخدم الفيتو "لأنّه قرار مهين جداً طرحه الديمقراطيون في إطار استراتيجيتهم الرامية للفوز في الانتخابات المقرّرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من طريق قسمة الحزب الجمهوري".
وكان مجلس النواب الأمريكي وافق على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب للقيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونجرس.
وأيّد المشروع 227 من أعضاء الكونجرس وعارضه 186، وذلك عقب تصويت مجلس الشيوخ الشهر الماضي بالموافقة على هذا القرار، بدعم العديد من نواب الحزب الجمهوري.
ويذهب القرار إلى الرئيس ترامب، الذي من المرجّح أن يستخدم حق النقض ضده، وذلك بعد أن سخر من القيود المفروضة على صلاحيات الحرب التي يتمتع بها بوصفه دلالة على "الضعف".
ويعد القرار الذي اتفق على تمريره النواب الجمهوريون والديمقراطيون، محاولة لتهدئة الجانب الأمريكي وجعل مهمة إصدار أمر الحرب عسيرة في حال استفزازات إيران المستمرة وتصعيدها المتواصل للهجة العدائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتصاعدت حلقات الصراع بسبب تجاوزات إيرانية كان أبرزها عرقلت طهران للملاحة البحرية في المضايق الدولية وكذلك دعمها لمليشيات إرهابية تزعزع استقرار الدول المجاورة لها كالعراق ولبنان وسوريا.
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