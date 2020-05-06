الجيش الليبي: أفشلنا مخطط تركيا لتقسيم بلادنا والسيطرة على مقدراتها المزيد

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري نجاح القوات المسلحة في التصدي لهجوم من المليشيات الإرهابية، والمرتزقة السوريين على قاعدة "الوطية" العسكرية، مبشرا الشعب بأخبار سارة قريبا.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن مليشيات السراج منذ شهرين تقوم بحملات إعلامية وهمية، وتبث أخبار حول استهداف قاعدة الوطية، واليوم كبدناها خسائر فادحة خلال مهاجتها للقاعدة.

وأضاف، أن الجيش أفشل هجوم المليشيات على قاعدة الوطية، وقتل العشرات من عناصرهم، ودمر مدرعات، واسترد عدد من السيارات المسلحة، وأسر عدد من المسلحين.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الجيش يتصدي لكل محاولات أردوغان بتقسيم البلاد، والاستحواذ على ثروات ليبيا، وقد أفشلنا مخطط تركي بتقسيم ليبيا، والسيطرة على مقدرات البلاد".

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وشدد المسماري على أن طرابلس ستعود قريبا إلى حضن الوطن، والجيش سوف يزف للشعب أخباراً سارة خلال الساعات المقبلة.

وتعد قاعدة الوطية الجوية، أكبر بنية تحتية عسكرية، وتستطيع استيعاب، وإيواء 7 آلاف عسكري، وتم بناؤها على أساس التحصينات المحيطة بها "التضاريس الجغرافية".

ويخشى قادة المليشيات من القاعدة التي تنطلق منها طائرات الجيش الليبي، لاستهداف الإرهابيين، وحاولوا عدة مرات استهداف القاعدة، واقتحامها منذ العام 2014، وباءت جميعها بالفشل.

وكان اللواء أحمد المسمارى، أعلن وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد خلال شهر رمضان المبارك، محذرا من أن أى خرق من الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فورى وصارم.