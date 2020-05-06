رئيس الوزراء العراقي المكلف: اختيار الوزارء تم على أسس مهنية وهدفنا خدمة الشعب وتحقيق والأمن والعدالة المزيد

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي أن معظم المرشحين لتولي الحقائب الحكومية كوادر تم انتقاؤهم على أسس مهنية.



وقال الكاظمي، في تغريدة له عبر "تويتر": "قدّمت تشكيلة الحكومة، وبانتظار تصويت مجلس النواب عليها".

وأضاف: "لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على أسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم".

وأشار إلى أن "هدفه سيكون خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة".

وكان الوزراء المرشحون لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وصلوا إلى مجلس النواب.

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وعقد الكاظمي والوزراء المرشحون اجتماعا في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويترقب الشارع العراقي منذ ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي أعلنت استقالتها تحت ضغوطات شعبية من المعتصمين العراقيين في بغداد ومدن الجنوب.





وينتظر المعتصمون العراقيون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن أن تستجيب الأطراف السياسية العراقية لمطالبهم المتمثلة بحل البرلمان وتغيير العملية السياسية جذريا وتشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي لتشكيل حكومة وطنية تمثل العراقيين وإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد.



وحالت الخلافات السياسية وسيطرة النفوذ والمليشيات الإيرانية على أغلبية مفاصل الدولة العراقية من تشكيل الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الستة الماضية، فرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هو ثالث شخص يتم تكليفه لتشكيل الحكومة بعد أن تعثر محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في استكمال عملية تشكيل وتمرير حكومتهما.