نتنياهو وجانتس يتفقان على أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية الأربعاء المقبل المزيد

اتفق زعيما "الليكود" بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" بيني جانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء المقبل، الموافق 13 مايو/أيار الجاري.

ويتزامن ذلك مع إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية رفضها الالتماسات التي قدمت ضد ترؤس نتنياهو للحكومة المقبلة، واتفاق نتنياهو، وجانتس على حكومة التناوب.

وتنتهي منتصف ليلة الخميس/الجمعة المهلة التي حددها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، للكنيست لاختيار رئيس للحكومة يحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.

وباتفاق نتنياهو وجانتس على الحكومة، فمن المؤكد أنه سيتم إبلاغ ريفلين، الخميس، بتشكيل حكومة التناوب.

وقال حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، و"أزرق أبيض" الذي يقوده جانتس في بيان مشترك، مساء الأربعاء، إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية، يوم الثالث عشر من مايو/أيار.





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وسيتناوب نتنياهو وجانتس على رئاسة الحكومة، حيث يتولى نتنياهو رئاستها لمدة 18 شهرا ثم يرأسها جانتس لمدة 18 شهرا أخرى.

وهذه هي الحكومة الإسرائيلية الأولى منذ أكثر من عام، حيث جرت 3 عمليات انتخابية في أبريل/نيسان 2019، ثم سبتمبر/أيلول، ولاحقا في مارس/آذار الماضي، دون أن ينجح أي مرشح بتشكيل الحكومة.

ويصوت الكنيست الإسرائيلي في الساعات المقبلة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تناوب نتنياهو وجانتس على رئاسة الحكومة الجديدة.

وكان جانتس اشترط تمرير مشروع القانون لضمان عدم تراجع نتنياهو عن رئاسة الحكومة، حال انتهاء المدة المحددة له.

كما يؤدي نتنياهو وجانتس اليمين القانونية لرئاسة الحكومة في نفس الوقت كجزء من ترتيبات جانتس لضمان التزام نتنياهو بالاتفاق.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن جانتس سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع لحين توليه رئاسة الحكومة من نتنياهو.



وتحظى الحكومة الجديدة بما لا يقل من 70 عضوا في الكنيست، ما يجعلها حكومة قوية رغم التناقضات السياسية فيها.