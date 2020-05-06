مايكروسوفت تطلق لعبة فورزا ستريت لأنظمة iOS واندرويد عالمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت مايكروسوفت لعبة “فورزا ستريت” على أنظمة iOS واندرويد عالمياً.. وهي لعبة مجانية مع إمكانية استخدام بيانات خدمة Xbox Live لنقل ملفات اللاعبين المحفوظة بين الحواسب المنزلية والجوال.

وتقع فعاليات فورزا ستريت في ميامي الأمريكية مع عدد من المضامير والتحديات المختلفة، كما أعلنت مايكروسوفت عن عدد من الخطوات الترويجية لتشجيع المستخدمين على تحميل اللعبة، مثل فتح سيارة فورد GT 2017 لمجربي اللعبة بين الآن والخامس من يونيو، بالإضافة إلى أموال إضافية داخل اللعبة للحصول على سيارات جديدة.

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كما أن مستخدمي اللعبة عبر متجر جالاكسي لأجهزة سامسونج سيحصلون على فورد موستنج GT 2015 بطلاء جالاكسي خاص، بينما ملاك جالاكسي S20 سيحصلون على شيفروليه كورفيت Z06 2015 بطلاء جالاكسي وأموال داخلية إضافية.