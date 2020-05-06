أسعار جيلي كولراي 2020 في السعودية Geely Coolray

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت وكالة جيلي الوعلان في السعودية رسمياً، وأطلقت أولى سياراتها كولراي 2020 التي تعد عائلية اقتصادية عملية في فئتها، ونتعرف على أسعارها وأبرز المعلومات عنها فيما يلي.

تتوفر جيلي كولراي 2020 لدى الوكيل الحصري الوعلان بأسعارت تبدأ من 63 ألف ريال في الفئة القياسية، على أن ترتفع إلى 68 ألف ريال في الفئة النصف فل، وتصل إلى 73 ألف ريال في فئة الفل كامل.. علماً أن تلك الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

أهم المعلومات عن جيلي كولراي 2020:

تصميم السيارة: كروس أوفر بتصميم شبابي وتكنولوجيا متطورة، حيث يهيمن عليها مظهر رياضي جذاب عبر شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية ونهارية LED، مع مصابيح خلفية LED متصلة عبر شريط معدني.

قمرة القيادة: ذكية وجذابة تستخدم مواد صديقة للبيئة في ديكوراتها الداخلية مع نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب.

شاشة معلومات ترفيهية 10.25 بوصة – عدادات قياسات 3.5 أو 7 بوصة – دعم البصمة – مثبت سرعة – فتحة سقف بانورامية.

الارتفاع عن الأرض 196 ملم – وزن السيارة 1,340 كجم – سعة تخزين الشنطة 330 لتر.

هيكل السيارة مصنف بفئة 5 نجوم لمتطلبات السلامة، وهو مصنوع من الفولاذ عالي القساوة مع نقاط امتصاص الصدمات.

ﻭﺳﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﻮﺍﺋﻴﺘﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻴﺘﺎﻥ – وسادتان هوائيتان جانبيتان بالأمام – ستائر هوائية جانبية بالسقف.

مساعدة ركن السيارة الآلي – بحث تلقائي عن موقف للسيارة – مكابح آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية – الكشف عن النقاط العمياء – نظام الرؤية المحيطية 360 درجة (4 كاميرات).

الألوان: أبيض – برتقالي – أحمر – أزرق – فضي.

المحرك تيربو 1.5 لتر 3 أسطوانات – قوة 177 حصان – عزم 255 نيوتن متر – تسارع 0-100 كم/س في 7.9 ثانية – سرعة قصوى 195 كم/س – استهلاك الوقود 17.8 كم/لتر – سعة خزان الوقود 45 لتر – نظام الدفع أمامي – ناقل السرعة مزدوج 7 سرعات.

الأسعار: القياسي: 63 ألف ريال – النصف فل: 68 ألف ريال – الفل الكامل: 73 ألف ريال، غير شامل الضريبة ورسوم التسجيل.

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