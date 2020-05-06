مبيعات البيك أب في أمريكا تتعدى السيدان لأول مرة على الإطلاق!

الخليج ٣٦٥ نت – سلسلة فورد F بيك اب هي الموديل الأكثر مبيعاً في أمريكا لعقود، مع نجاح كبير كذلك لشيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا، ولكن مع ذلك تظل مفاجأة للكثيرين أن مبيعات البيك اب الإجمالية تعدت مبيعات السيدان في سوق السيارات الجديدة بالولايات المتحدة.

هو ما حدث لأول مرة في تاريخ أمريكا في أبريل، حيث تفوقت مبيعات البيك اب بـ 17,000 وحدة على السيدان، وإن تم التمهيد لهذه الخطوة بقرارات شركات فورد وجنرال موتورز وغيرهما بتجاهل السيدان في الأعوام الأخيرة لصالح فئات أخرى أكثر نجاحاً في السوق.

كما أن جائحة الكورونا لعبت دوراً هاماً كذلك، لتأثيرها بشكل خاص على مبيعات السيارات في المدن، والتي تنتشر السيدان فيها أكثر من البيك اب المنتشرة في المناطق الريفية والتي لم يصل إليها الفيروس بنفس الدرجة.

ولكن يظل هذا تغيراً هائلاً عن العام الماضي، عندما تعدت مبيعات السيدان مبيعات البيك بحوالي نصف مليون في شهر واحد!