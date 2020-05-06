عرض التوكيلات العالمية على شراء شيفروليه سبارك 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، الآن برنامج ابحث – اختر – احجز على سيارات شفروليه 2020 بأسعار مميزة لألوان مختارة، حتى 20 رمضان.. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: شيفروليه سبارك LS موديل 2020 (اللون الأبيض): Advertisements السعر النقدي: 30,666 ريال (لا يشمل القيمة المضافة). مميزات العرض: مجاناً الصيانة الدورية ( 10,000 كم و 20,000 كم ) للسنة الأولى فقط.

العرض يشمل رسوم التسجيل اللوحة والاستمارة. الشروط والأحكام: العرض متوفر حتى نفاذ الكمية وعلى الوان مختارة.

يسري هذا العرض من 6 رمضان حتى 20 رمضان 1441.

صور السيارات في الاعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة.

هذا العرض متوفر للافراد فقط.

تطبق الشروط والاحكام. صورة العرض:

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