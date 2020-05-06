عروض الجميح الرمضانية على شراء سيارات جي ايه سي 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، جي أيه سي يسرتها لك في رمضان! اشتريها الآن وادفع أول قسط بعد ٤ شهور بدون دفعة أولى بالتعاون مع شركة التيسير للتمويل. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: جي أيه سي GN8 موديل 2020​

جي أيه سي GS8 موديل 2020​

جي أيه سي GS4 موديل 2020​

جي أيه سي GA8 موديل 2020​

جي أيه سي GA4 موديل 2020​ مميزات العرض: 0% دفعة أولى

مدة التمويل ٦٤ شهر وعدد الأقساط ٦٠ قسط

١٥.٧١٪ معدل النسبة السنوي

٣٠٪ الدفعة الأخيرة

ضمان ٥ سنوات مفتوح الكيلومترات

صيانة مجانية لمدة ٣ سنوات (GN8 & GS8 & GS4)

صيانة مجانية لمدة سنتين (GA8 & GA4)

اللوحات والتسجيل

خدمة المساعدة على الطريق ٥ سنوات

تظليل نوافذ السيارة

خدمة Kleenair لمركبة خالية من الجراثيم والفيروسات

توصيل إلى منزلك الشروط والأحكام: يسري العرض حتى ٣١ مايو، 2020 أو حتى نفاد الكمية

العرض يشمل موديلات ٢٠٢٠

إمكانية عدم دفع دفعة أولى خاضعة لقرار التيسير للتمويل بعد التأكد من تقرير (سمة) الإئتماني للعميل

صور السيارات في الإعلان لغرض العرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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