في نيوزيلندا.. صدفة تقود لاكتشاف أضخم سرقة للسيارات

استغلت مجموعة من اللصوص حالة الإغلاق التي فرضتها نيوزيلندا بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا وقامت بسرقة أكثر من 100 سيارة كانت متوقفة في مرآب تابع لإحدى شركات تأجير السيارات.

وذكرت صحيفة نيوزيلندا هيرالد أن الحادث وقع نهاية الشهر الماضي، عندما تمكن اللصوص من اجتياز سياج المرآب القريب من مطار أوكلاند شمالي نيوزيلندا ووجدوا السيارات متوقفة غير مقفلة ومفاتيحها بداخلها، ما سهل عليهم عملية السرقة في ظل انشغال السلطات بمكافحة الوباء.

أثار هذا العدد الكبير من حركة السيارات، خلال إجراءات العزل التي تفرضها السلطات، شكوك الشرطة فقامت بتتبع السيارات وتمكنت من القبض على اللصوص وإبلاغ الشركة التي لم يكن لديها أي فكرة بشأن عملية السرقة.

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وأشار التقرير إلى قوات الشرطة تمكنت من تحديد أماكن 85 سيارة في مناطق نائية من الولاية، حيث تركزت أغلبية هذه السيارات في جنوب أوكلاند.

وذكرت الصحيفة أن عددا من هذه السيارات عرض للبيع على الإنترنت بأسعار منخفضة للغاية، في الوقت الذي تراوحت فيه قيمة هذه السيارات المسروقة بين 10 و30 ألف دولار للسيارة الواحدة.

وتمكنت الشرطة من اعتقال 29 شخصا على صلة بالسرقات معظمهم من أفراد العصابات المحلية.

وقال مات سروج قائد شرطة المنطقة إنه لم ير سرقة سيارة بهذا الحجم خلال مسيرته المهنية.