كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خسائر "فيات كرايسلر" تتخطى حاجز الـ 1.7 مليار يورو في ثلاثة أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات، أمس الثلاثاء الموافق 5/6/2020، بالإعلان عن تسجيل خسائر بقيمة 1.7 مليار يورو أي ما يعادل (1.8 مليار دولار) خلال الربع الأول، وأرجعت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فيات كرايسلر إنه على الرغم من هذا الظرف غير المتوقع وغير المسبوق، إلا أن اندماجها مع شركة "بي إس إيه" الفرنسية مازال قائمًا، مؤكدة التزامها بإتمام الصفقة بحلول نهاية هذا العام أو مطلع عام 2021.

وقد تراجعت عائدات الشركة بنسبة 16% لتصل إلى 20.6 مليار يورو مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، كما انخفضت المبيعات بنسبة 21% لتصل إلى 818 ألف وحدة.

Advertisements

وانخفضت الايرادات قبل حساب الضرائب والفائدة، لتسجل 52 مليون يورو، مقارنة بـ2.1 مليار يورو خلال الربع السابق.

وكان قطاع السيارات قد تضرر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث انهارت المبيعات، وتوقفت الصناعة بسبب إجراءات الاغلاق، وبدا هذا واضحًا في إيطاليا، أحد أبرز أسواق فيات كرايسلر.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايك مانيلي" كان للوباء تأثير كبير على عملياتنا ومازال"، مضيفًا: "لدي ثقة كبيرة في قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة والخروج منها في وضع جيد يؤهلنا للنمو والازدهار على الجانب الأخر".​