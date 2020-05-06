“فيديو” كاديلاك XTS تنتهي فوق سقف فولكس فاجن جيتا وجيب جورني في حادث غريب!

الخليج ٣٦٥ نت – تورطت كاديلاك XTS في حادثة غريبة من نوعها في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب اضطراب وتشتت سائقها الكبير في السن وعودته للوراء بشكل غير مقصود بعنف أثناء قيادته من أحد البنوك المحلية.

الشرطة وضحت أن السائق شعر بالذعر وبدل ضبط وضعية القيادة، استمر في القيادة العكسية وبالكاد تجنبت الكاديلاك سيارة بيك اب واندفعت فوق موقف سيارات لتنتهي فوق أسقف دودج جورني وفولكس فاجن جيتا.

رغم عنف الحادث إلا أنه لم يصب أحد بأذى مع تضرر مصدات الكاديلاك فحسب، ولكن باقي السيارات لم تكن محظوظة، مع تهشم الزجاج الأمامي وغطاء المحرك للجيتا، كما تشوه سقف الجورني كذلك.