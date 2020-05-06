الإلكترونيات الآن تمثل 40% من قيمة السيارات!

الخليج ٣٦٥ نت – السيارات تحولت في العصر الحديث إلى كومبيوترات على عجلات وهذا أدى إلى ارتفاع التكلفة إلى حد كبير.. وقد أشار تقرير من شركة Deloitte للبيانات أنه على سبيل المثال، 25% فقط من السيارات في 2004 كانت مزودة بوسائد هوائية وأقل من 50% كانت مزودة بمقاعد كهربائية.

كما أن أقل من 20% من السيارات في 2004 كانت مزودة بأنظمة قياس ضغط الإطارات ورصد النقطة العمياء والتحكم في الثبات وما إلى ذلك، وبالمقارنة في 2017، أكثر من 80% من السيارات في أمريكا الشمالية أصبحت مزودة بهذه الأنظمة، مع إجراء قياس مشابه على سيارات الخليج وباقي مناطق العالم.

وهذه تعتبر مجرد أساسيات السلامة الآن، مع تزويد العديد من السيارات الجديدة بأنظمة أكثر تطوراً للترفيه والكروز كونترول وأنظمة وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً ومولدات هجينة وكهربائية وغيرهم.

والآن تؤمن الشركة البحثية إن الإلكترونيات أصبحت تمثل 40% من سعر السيارة في وقتنا الحالي مقارنة بـ 18% في 2000، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 45% في 2030، خاصة مع ازدياد تعقيد الأنظمة الإلكترونية في السيارات وتزويدها بتقنيات قيادة ذاتية والمزيد من أنظمة السلامة المتطورة وما إلى ذلك.