كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2020 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركتي "جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات"، أمس الثلاثاء الموافق 5/5/2020، بطرح سيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2020 من خلال 3 فئات في السوق المحلية، وتم الكشف عن شيفروليه كابتيفا لأول مرة بالشرق الأوسط خلال فاعليات معرض دبي الدولي للسيارات، والذي أقيم في نوفمبر الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم شيفروليه كابتيفا الفئة الأولى "LS" بسعر 309 آلاف و990 جنيهًا، وسعر الفئة الثانية "LT" بنحو 339 ألفًا و990 جنيهًا، وقدرت الفئة الثالثة بـ"Premmiere" سعة (5 مقاعد) بـ359 ألفًا و990 جنيهًا، وبلغت "Premmiere" سعة (7 مقاعد) نحو 379 ألفًا و990 جنيهًا.

وتنتمي شيفروليه كابتيفا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV-C"، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، لينتج قوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع "CVT".

ووفقًا للبيانات المعلنة عن شركة "شيفروليه"، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول: 4655 مم.

العرض: 1835 مم.

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الارتفاع: 1760 مم.

مواصفات شيفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2020

زودت سيارات شيفروليه كابتيفا بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها "نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر "TCS"، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية".

واحتوت شيفروليه كابتيفا على مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة "LED"، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، كاميرا خلفية، وفرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، والنظام الترفيهي مكون من (4 مكبرات صوتية، وusb، وبلوتوث)، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد، وغيرها.

دعمت طرازات شيفروليه كابتيفا 2020 الفئة الثانية على العدد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن، ومن أبرزها "نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر "TCS"، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل طواري بالمقاعد الخلفية".

وتضمنت شاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد.

واحتوت شيفروليه كابتيفا على بعض الكماليات الإضافية "فرش المقاعد من الجلد، ومكييف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، وزر تشغيل المحرك/ إيقاف، النظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية بجانب بلوتوث وUSB)، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها".

زودت ببعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها "وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل، وغيرها".