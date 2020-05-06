لامبورجيني HURACÁN EVO في إطلالة رياضية جديدة

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/5/6 03:00 م بتوقيت أبوظبي
أجرت شركة نوفيتيك تعديلات تقنية وتصميمية على السيارة لامبورجيني Huracán Evo، لتأكيد الشخصية الرياضية للأيقونة الإيطالية السوبر رياضية.
وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن الملامح الرياضية بسيارة لامبورجيني زادت من خلال المكونات المصنوعة من الكربون الشفاف، كما يوجد طاقم للإسبويلر الأمامي وأغطية للمئزر الأمامي، وغطاء خلفي مع فتحات تهوية مدمجة لزيادة خصائص السيارة الأيروديناميكية.
ويشتمل برنامج المكونات المصنوعة على ألياف الكربون بالعتبات الجانبية، وفتحات التهوية الخاصة بالمحرك وأغطية المرايا، وجناح خلفي ضخم. وتقف النسخة المعدلة على جنوط مسبوكة من شركة Vossen الأمريكية قياس 20 بوصة بالأمام و21 بوصة بالخلف. وساهمت النوابض الجديدة في خفض هيكل السيارة 35 ملم إضافية.
وتقدم شركة التعديل للسيارة الإيطالية مجموعة عادم رياضية، والتي تتوفر في إصدارين: الأول من الفولاذ أو من مادة إنكونيل المعتمدة على النيكل، والتي تستخدم في موديلات سباق الفورمولا وان لخفة وزنها.
ولمزيد من التفرد في المقصورة الداخلية تم توفير خيارات واسعة من الألوان للتجهيزات الجلدية وفرش ألكانتارا الفاخر.
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